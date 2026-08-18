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Kızıl vadide 30 yıldır turistlere 15 dilde Kur'an-ı Kerim meali ulaştırıyor

Nevşehir'in Kızıl Vadi'sinde 70 yaşındaki Reşat Yüzen, 2 metrekarelik kütüphanesinde 15 dilde Kur'an-ı Kerim meali ve broşürleri 30 yıldır ücretsiz veriyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kızıl vadide 30 yıldır turistlere 15 dilde Kur'an-ı Kerim meali ulaştırıyor

Kızıl vadide 30 yıllık gönüllü kütüphane:

70 yaşındaki Reşat Yüzen, Nevşehir'in Kapadokya bölgesindeki Kızıl Vadi'de, bahçesinde kurduğu küçük alanda turistlere dini yayınlar sunuyor. Yaklaşık 2 metrekarelik kütüphanesinde yer alan kitaplar ve broşürler, farklı dillerdeki ziyaretçilere ücretsiz olarak hediye ediliyor. Yüzen'in koleksiyonunda 15 farklı dilde Kur'an-ı Kerim meali ve bilgilendirici yayınlar bulunuyor.

Yüzen, kitap teminini farklı kanallardan sağlıyor; bazı yayınlar müftülükten geliyor, bazıları İstanbul'daki yayınevlerinden sipariş ediliyor ve hayırseverlerin katkılarıyla koleksiyon zenginleştiriliyor. Yıllara yayılan bu düzenli çalışma, bölgeyi gezen yabancıların dini metinlere ve İslam hakkında güvenilir bilgilere erişmesini kolaylaştırıyor.

gönüllü hizmetin kapsamı ve amacı:

Yüzen, ziyaretçilere verdiği yayımları ücret talep etmeden dağıtıyor; amacı insanların İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'in mesajını tanımasına vesile olmak. Yaptığı açıklamada, Kur'an'ın içerdiği mesajların insanlara gönülden hitap eden bilgiler sunduğunu ve bunun paylaşılmasının hedefi olduğunu belirtiyor. Reşat Yüzen, Kızıl Vadi'de yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistlerle sohbet ederek, onlara broşür ve kitapları tanıtıyor ve hediye ediyor.

Hizmetin bir diğer boyutu da karşılıklı iletişim: turistlerle yapılan sohbetler aracılığıyla sorular cevaplanıyor, merak edilen konulara açıklık getiriliyor. Yüzen, kitapların içeriklerinin "aklıselim, faydalı ve yol gösterici" olmasına dikkat ettiklerini ifade ediyor.

bir ziyaretçinin dönüşümü:

Yüzen'in anlattığı örnekler, çalışmanın etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda Amerikalı bir turist, Yüzen'in verdiği kitaptan etkilenip daha sonra telefonla ulaşarak İslam'a ilgi duyduğunu ve Müslüman olmayı düşündüğünü söylemiş. Turistin, geçmiş günahlarına ilişkin kaygılarını paylaştığı bir konuşmada Yüzen, İslam'a giren birinin geçmiş günahlarının Allah'ın ikramıyla affedilebileceğini anlattığını ve bunun turistte rahatlama yarattığını aktardı.

Yaklaşık 15 gün sonra Yüzen'in aradığı bu ziyaretçi, Müslüman olduğunu bildirdi; bu gelişme Yüzen için 30 yıllık emeğin anlamlı bir yansıması oldu. Reşat Yüzen, küçük kütüphanesini ve hediye ettiği yayınları koruyarak, Kızıl Vadi'de farklı dillerdeki dini içerikleri buluşturmaya devam ediyor ve turistleri bilgilendirmeye sürdürüyor.

NEVŞEHİR’İN KAPADOKYA BÖLGESİNDEKİ ÖNEMLİ DESTİNASYONLARDAN KIZIL VADİ’DE BULUNAN BAHÇESİNDE 30...

NEVŞEHİR’İN KAPADOKYA BÖLGESİNDEKİ ÖNEMLİ DESTİNASYONLARDAN KIZIL VADİ’DE BULUNAN BAHÇESİNDE 30 YILDIR TURİSTLERE KUR’AN-I KERİM MEALİ VE DİNİ BİLGİLER İÇEREN BROŞÜRLER DAĞITAN 70 YAŞINDAKİ REŞAT YÜZEN, 2 METREKARELİK KÜTÜPHANESİNDE 15 FARKLI DİLDE ESER BULUNDURUYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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