Tunceli'de itfaiyenin hızlı müdahalesi otluk yangınını çevreye sıçramadan söndürdü

Tunceli'nin Moğultay Mahallesi sınırlarındaki otluk alanda çıkan yangın, yükselen dumanın çevrede paniğe yol açmasının ardından gelen ihbar üzerine müdahale eden ekiplerce kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yapı hasarı bildirilmedi.

Müdahale süreci:

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına erken müdahale etti. Ekiplerin çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangın büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TUNCELİ'DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.