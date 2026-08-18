Malatya'da ulaşım altyapısında yeni dönem: Yaka bağlantı yolu 15-20 günde tamamlanacak

çalışmanın kapsamı ve hedef takvim:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Çevre Yolu ile D300 karayolunu birbirine bağlayacak olan Yaka bağlantı yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile MASKİ ekiplerinden projeye ilişkin bilgiler alındı.

Yaka Mahallesi sınırları içinde inşa edilen yol, karayolu standardında üç gidiş üç geliş olarak planlandı ve 30 metre genişliğe sahip olacak şekilde altyapı çalışmaları yürütülüyor. Başkan Er, Yaka bağlantı yolunun Kuzey Çevre Yolu'nu D300 karayoluna bağlayan önemli bir ulaşım aksı olduğunu vurgulayarak çalışmaların önümüzdeki 15-20 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Projenin, 15 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hizmete açılması planlanıyor.

kamulaştırma ve kavşak düzenlemeleri:

Kuzey Çevre Yolu projesi kapsamında şehir merkeziyle bağlantıyı sağlayacak Hatunsuyu, Dilek ve Yaka kavşaklarında kamulaştırma işlemleri tamamlandı ve söz konusu kavşakların yapımı gerçekleştirildi. Şimdi bu kavşakların şehirle efektif bağlantılarını sağlayacak ara yollar ve bağlantı düzenlemeleri oluşturuluyor.

Başkan Er, projenin yalnızca tek bir noktaya odaklanmadığını; altyapı, rezerv alan çalışmaları ve üstyapı eş zamanlı ilerledikçe asfaltlama çalışmalarına geçileceğini söyledi. Yürütülen işlerin kalite ve zamanlama açısından denetlendiği kaydedildi.

şehir genelinde eş zamanlı yatırımlar:

Malatya genelinde ulaşım yatırımlarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin şehir merkezi ve kırsal alanlar dahil olmak üzere 95 farklı noktada çalışma yürüttüğünü aktardı. Bu kapsamda rezerv alanlardaki alt yapı tamamlandıkça etap etap asfaltlama programına geçileceği ifade edildi.

Er, önümüzdeki dönemde Malatya'nın ulaşım altyapısında gözle görülür bir değişim yaşanacağını ve tamamlanan projelerin şehir içi trafiğe rahatlama getireceğini belirtti. Yaka bağlantı yolunun özellikle öğrenci servisleri, toplu taşıma ve şehir içi ulaşımda önemli bir aks olacağına dikkat çekildi.

Yaka Mahallesi Muhtarı Abuzer Kaplan da yapılan hizmet ve yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Er ve ilgili birimlere teşekkür etti. Proje tamamlandığında bölge sakinlerinin ulaşım sürelerinde kısalma ve güvenlik artışı bekleniyor.

BAŞKAN ER: "MALATYA’NIN ULAŞIM ALTYAPISINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK"