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Saruhanlı'da kaymakam bal hasadına katıldı, arıcılık ve inovasyon masaya yatırıldı

Kaymakam Fatih Özcan, Halitpaşa Mahallesi'nde düzenlenen bal hasadına katıldı; arıcılık, polinasyon ve arı ürünlerinde yenilik çalışmaları ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Saruhanlı'da kaymakam bal hasadına katıldı, arıcılık ve inovasyon masaya yatırıldı

ziyaret ve hasat:

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Fatih Özcan, Halitpaşa Mahallesi'nde arıcılarla bir araya gelerek bal hasadına katıldı. Etkinlikte Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel de yer aldı ve ilçedeki arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Özcan, kovanlardan bal çıkarma sürecine katılarak doğrudan bal sağımı ve süzme işlemlerini gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında üreticilerle sohbet eden kaymakam, hasatın verimliliği ve üreticilerin ihtiyaçları üzerine bilgi aldı ve onlara bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

arıların rolü ve üretime katkısı:

Hasat esnasında vurgulanan önemli noktalardan biri arıların yalnızca bal üretimiyle sınırlı kalmayıp tarımsal üretimin devamlılığı için kritik olan polinasyon göreviydi. Tunçel, arıların bitkiler üzerindeki taşıyıcı rolünün yerel tarımsal verimliliğe doğrudan katkı sağladığını kaydetti ve arıcılık faaliyetlerinin bölge tarımına sunduğu katma değeri anlattı.

Görüşmede ayrıca arıcılığın geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve arı ürünlerinin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesine yönelik çalışmaların önemi ele alındı. Bu başlıklar, üretimin sürdürülebilirliği ve ekonomik getirinin artırılması açısından öncelikli konular olarak öne çıktı.

arı ürünlerinde inovasyon uygulamaları:

Bal hasadının ardından Kaymakam Özcan, Pagmat Üzüm İşletmesini ziyaret etti ve burada faaliyet gösteren Afibee firmasında incelemelerde bulundu. İşletme yetkililerinden, arı ürünlerinin farklı alanlarda değerlendirilmesine yönelik yürütülen inovasyon çalışmaları hakkında bilgi alındı.

İncelemelerde, arı ürünlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine dönük uygulamalar ve üretim süreçleri ele alındı. Özcan ve Tunçel, üretim ve inovasyonun desteklenmesinin hem üreticilerin gelirini artıracağına hem de bölge tarımının çeşitlenmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Etkinlik, yerel yönetim, tarım teşkilatı ve üreticiler arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği için bir fırsat sunarken, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yönelik adımların takip edileceği ifade edildi.

MANİSA’NIN SARUHANLI İLÇESİNDE KAYMAKAM FATİH ÖZCAN, HALİTPAŞA MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAL...

MANİSA’NIN SARUHANLI İLÇESİNDE KAYMAKAM FATİH ÖZCAN, HALİTPAŞA MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAL HASADINA KATILDI. SARUHANLI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ALİ TUNÇEL’İN DE YER ALDIĞI HASATTA ÖZCAN, KOVANDAN BAL SAĞIMI VE SÜZME İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN, TUNÇEL’DEN İLÇEDEKİ ARICILIK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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