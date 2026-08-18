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Malatya TSO'nun yapılandırma hamlesi 3 bine yakın üyeye nefes aldırdı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapılandırma uygulaması 107 günde 3 bin üyeye gecikme faizleri silinerek borçlarını üç taksitte ödeme imkânı sundu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malatya TSO'nun yapılandırma hamlesi 3 bine yakın üyeye nefes aldırdı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda üyelerin yükünü hafifleten düzenleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi kararıyla başlatılan yapılandırma uygulaması, üyeler tarafından yoğun ilgi gördü. 4 Mayıs 2026 tarihinde başlayan düzenleme sayesinde, geçen 107 günlük sürede yaklaşık 3 bin üye yapılandırmadan yararlandı. Uygulama kapsamında gecikme faizleri silinerek borçların üç eşit taksitte ödenmesine imkân tanındı.

Deprem şehitleri ve kapanan işyerlerine sağlanan kolaylıklar:

Yapılandırma uygulaması, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 19 Oda üyesinin aidat borçlarının tamamen silinmesini içeriyor. Ayrıca faaliyetini sonlandırıp maliye nezdinde mükellefiyetini kapatan üyelerin de Odaya olan tüm borçları silindi. Bu adımlar, zarar gören ve işini kapatmak zorunda kalan üyeler için öngörülen önemli destekler arasında yer aldı.

Yasal süreç, hedef ve üyelerden gelen geri dönüşler:

Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu uygulamanın üyelerin talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Sadıkoğlu, odanın mümkünse tüm aidatları silmeyi hedeflediğini ancak bunun için gerekli yetkinin önce TOBB ve ilgili Bakanlıktan alınması gerektiğini söyledi. Uzun süren resmi görüşmeler ve hukuki süreçler tamamlandıktan sonra Meclis kararının alınarak gecikme faizlerinin silindiği ve 3 taksit imkânının sunulduğu kaydedildi.

Başkan Sadıkoğlu, uygulamanın bugüne kadar yaklaşık 3 bin üyede karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu, üyelerden olumlu dönüşler aldıklarını ve Oda olarak yalnızca belge düzenleyen bir kuruluş olmaktan öte üyelerin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade etti. Sadıkoğlu, "Üyelerimizin memnuniyeti bizim için her zaman önceliklidir" sözleriyle yaklaşımı özetledi.

Yapılandırma imkânından henüz yararlanmayan üyeler için başvuruların 30 Eylül 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edeceği duyuruldu. Oda yetkilileri, son başvuru tarihine kadar üyelerin faydalanabileceği bu düzenlemenin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

TSO’NUN YAPILANDIRMA İMKANI ÜYELERDEN TAM NOT ALIYOR

TSO’NUN YAPILANDIRMA İMKANI ÜYELERDEN TAM NOT ALIYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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