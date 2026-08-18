Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Viranşehir'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda tütün ve çay ele geçirildi

Viranşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kg çay ve 40 kg nargile tütünü ele geçirildi; 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Viranşehir'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda tütün ve çay ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda toplam 16 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Ele geçirilen ürünler:

Operasyonlarda 5 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram gümrük kaçağı çay ve 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanan ürünlere ilişkin işlemler tutanak altına alındı.

Jandarma ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar, kaçak ticaretle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların bir parçası olarak kayda geçti.

ŞANLIURFA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 16 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

ŞANLIURFA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 16 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası