Viranşehir'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda tütün ve çay ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda toplam 16 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Ele geçirilen ürünler:
Operasyonlarda 5 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram gümrük kaçağı çay ve 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanan ürünlere ilişkin işlemler tutanak altına alındı.
Jandarma ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar, kaçak ticaretle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların bir parçası olarak kayda geçti.
ŞANLIURFA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 16 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI
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