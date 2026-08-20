Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürüyor

Olayın kısa özeti:

Kocaeli’nin Darıca ilçesi sahilinde peş peşe kıyıya vuran üç cansız bedenin aileleri tarafından yapılan bildirim ve polis incelemeleri sonucu aynı aileye ait olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenlerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi.

kimlik tespiti ve otopsi:

Üç kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi. Yetkililer, adli tıp raporlarının sonucu gelene kadar kesin değerlendirme yapılmayacağını vurguladı. Otopsi süreci, hem ölüm sebeplerinin hem de olayın oluş şeklinin aydınlatılması açısından kritik kabul ediliyor.

arama çalışmaları ve soruşturmanın boyutu:

Ailede kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar için bölgedeki ekipler arama çalışmalarını sürdürdü. Hava koşulları ile karanlığın etkisiyle aramalar akşam saatlerinde durdurulurken, ekiplerin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Soruşturma, sahil hattında yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra olay yerinde ve yakın çevrede yapılan incelemeleri de kapsayacak şekilde çok yönlü devam ediyor. Emniyet birimleri, delil toplama ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi gibi adımları eş zamanlı yürütüyor.

Yetkililer, olayla ilgili güvenlik kameraları, görgü tanıkları ve bölgedeki diğer kayıtların incelenmesinin sürdüğünü belirtti. Aileye bilgi verilmeye devam edilirken, resmi makamlar otopsi sonuçları ve arama çalışmalarının seyrine göre kamuoyuna ek bilgilendirme yapacak.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yapılan çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü açıklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLATILACAK. (ARŞİV)