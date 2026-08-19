Kocaözü'nde selin izleri kaldırılıyor: başkan Sami Er destek ve incelemelerde bulundu

Kocaözü'nde selin izleri kaldırılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Er, ziyaretine AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de eşlik ettiğini söyledi.

Sahada yürütülen çalışmalar:

Başkan Er, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerin selin yaşandığı ilk saatlerden itibaren yoğun mesai yürüttüğünü vurguladı. Er, ihtiyaç sahibi vatandaşlara konteyner desteği sağlanacağını ve sel nedeniyle oluşan çamur ile enkazın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılacağını bildirdi.

Çalışmaların koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve DSİ ekiplerinin sahada görev yaptığını belirten Er, "Devlet her zaman vatandaşın yanında" ifadelerini kullandı.

Hayvan sağlığı ve mahalle sakinlerinin mesajı:

Sel sonrası rahatsızlanan bir ineğin sahibiyle görüşen Başkan Er, hayvanın durumuyla ilgili bilgi aldı ve Büyükşehir ekiplerine veteriner hekim yönlendirilmesi ile hayvanların kontrol edilmesi talimatı verdi. Ayrıca evlerin altındaki çamur birikintileri ile enkazın kaldırılacağını tekrar etti.

Hekimhan Kocaözü Mahalle Muhtarı Serkan Coşkun, felaketin ardından bölgeye verilen destek nedeniyle Başkan Er ve ekibine teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise, "Allah devletimizden razı olsun. Üç gündür gece gündüz yanımızdalar. Çok iyi çalıştılar. Allah devletimize zeval vermesin. Bizler devletimizin yanındayız" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

BAŞKAN SAMİ ER, SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI KOCAÖZÜ’NÜ ZİYARET ETTİ