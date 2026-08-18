kocasinan'da karabuğday hasadı: arıcılık için yeni bir hamle

Kocasinan'da karabuğday denemesi hasat edildi

Kocasinan Belediyesi tarafından tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve arıcılığı geliştirmek amacıyla başlatılan uygulamada, Obruk Mahallesi'nde deneme amaçlı ekilen karabuğdayın ilk hasadı gerçekleştirildi. Hasada Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, mahalle muhtarı ve çiftçiler katıldı.

hedefler: arıcılıkta merkez olmak ve yeni ürün kazandırmak

Başkan Çolakbayrakdar, projenin iki ana amacını şöyle özetledi: "Birincisi, bölgemizi arıcılık ve bal üretiminde bir merkeze dönüştürmek. İkincisi ise şehrimize sağlıklı, glutensiz yeni bir tarım ürünü kazandırmak."

Çolakbayrakdar, çalışmanın Kocasinan bölgesindeki ilk uygulamasının Obruk Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirterek, "Bugün, hasat için bir aradayız. Bu çalışmayı, bölgede arıcılığın gelişmesi ve daha fazla bal üretiminin sağlanması amacıyla başlattık" dedi. Başkan ayrıca bitkinin çiçeklenmesiyle arıcılığa katkı sağlayacak alanlar oluşturduklarını ve ürünün ata tohumu niteliğinde olduğunu vurguladı.

uygulama ve iş birliği: tarım müdürlüğü, ziraat odası ve çiftçiler

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da çalışmanın hem karabuğday üretimi hem de arıcılık açısından önemine dikkat çekti: "Karabuğday, nektar yönünden zengin ve aynı zamanda glutensiz bir ürün. Buradaki arıcılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacak." Saklav, üretimin artırılması ve arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların belediye ile Ziraat Odası iş birliğinde devam edeceğini belirtti.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise ekimin deneme amaçlı yapıldığını ve asıl hedefin "ata tohumu" niteliğindeki karabuğdayı çoğaltmak olduğunu söyledi. Güneş, tohumun belediye tarafından temin edildiğini, ilerleyen dönemde kurulması planlanan kırsal kalkınma kooperatifi aracılığıyla çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş desteği gibi ilave hizmetlerin sağlanacağını ifade etti.

Yetkililer, bitki çeşitliliğinin artırılmasının bal üretimini olumlu yönde etkileyeceğini ve bölgedeki arıcılığın niteliğini yükselteceğini öngörüyor. Ayrıca karabuğdayın glutensiz yapısı ve geleneksel yöntemlerle değerlendirilebilmesi, ürünün hem gıda hem de yerel tarım kültürü açısından değeri olduğunu gösteriyor.

Bu ilk hasat, Kocasinan Belediyesi'nin tarımda yenilikçi uygulamalarından biri olarak not düşüldü; belediye, Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile birlikte atılacak sonraki adımlarla bölgedeki üretimi ve çiftçilerin gelirini artırmayı amaçlıyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇİFTÇİLERİN GELİR KAYNAKLARININ ARTIRILMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÖRNEK ÇALIŞMALARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. OBRUK MAHALLESİ’NDE KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TOHUMLARLA DENEME AMAÇLI TOPRAKLA BULUŞTURULAN KARABUĞDAYIN İLK HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. HASADA KATILAN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "KARABUĞDAYLA HEM ARICILIĞA HEM KAYSERİ TARIMINA YENİ BİR SOLUK GETİRİYORUZ." DEDİ.