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Olcay Çakır Turgut liderliğinde milli takımın önceliği gruptan çıkmak ve dünya kupası hedefi

Olcay Çakır Turgut, FIBA 2026 öncesi hazırlıkların iyi gittiğini, hayallerin büyük olduğunu ve önceliklerinin gruptan çıkarak Dünya Kupası yolunda ilerlemek olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Olcay Çakır Turgut liderliğinde milli takımın önceliği gruptan çıkmak ve dünya kupası hedefi

hazırlık süreci ve medya günü:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, Başantrenör Andrea Mazzon ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut basınla buluştu. Hazırlık kampının temposu ve hedefler medyanın gündemindeydi.

Takım kaptanı Olcay, kampın genel durumuyla ilgili olarak hazırlıkların istikrarlı şekilde ilerlediğini ve takımda eksik oyuncuların bulunduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemin adım adım planlandığını, uzun vadeli hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti.

gruptaki hedefler:

Türkiye, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlinde yapılacak organizasyonda C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile eşleşti. Olcay, gruptan çıkmanın turnuva için ilk ve en önemli adım olduğunu belirterek, en az bir galibiyet almanın şart olduğunu söyledi. Belçika ve Avustralya karşılaşmalarının zor geçeceğini; Porto Riko maçının ise gruptan çıkma adına en kritik karşılaşma olduğunu düşündüğünü aktardı.

Olcay, rakipler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: Belçika'da bireysel kalitenin yüksek olduğunu bildiklerini, Avustralya'nın ise daha sert ve disiplinli bir dönem geçirebileceğini öngördüklerini söyledi. Takımın hedefinin öncelikle gruptan çıkmak, ardından turnuvada kalıcı bir performans sergilemek olduğunu vurguladı.

takım uyumu ve genç oyuncular:

Kaptan, takım içindeki atmosferin ve uyumun altını çizdi. 33 yaşındaki oyuncu, takımın birbirine çok iyi bütünleştiğini, birlikte vakit geçirmekten keyif aldıklarını ve bunun sahaya yansıdığını ifade etti. Genç oyuncuların saygılı ve uyumlu davranışlarının teknik ekibin planlarına olumlu katkı sağladığını kaydetti.

Olcay ayrıca tecrübe eksikliğinin farkında olduklarını, özellikle bazı oyuncuların ilk kez büyük bir turnuvada oynayacak olmasının ekstra bir öğrenme süreci getirdiğini belirtti. Bu durumu yönetmek için sahada disiplin ve takım oyunu üzerine yoğunlaşıldığı ifade edildi.

Medya gününde yapılan değerlendirmeler, Türkiye'nin kısa vadeli hedefini netleştirirken uzun vadede dünya arenasında etkin bir varlık gösterme arzusunu da ortaya koydu. Teknik ekip ve kaptanın mesajı ortak: adım adım ilerleyerek önce gruptan çıkmak, sonra Dünya Kupası'nda etkili olmak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi...

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi, "Adım adım hedeflediğimiz yola doğru ilerliyoruz. Hayallerimiz çok büyük. Asıl amacımız adım adım gitmek. Dünya Şampiyonası’na katılmak çok önemli. Şimdi sırada gruptan çıkmak var. İnşallah gruptan çıkarak ilk ayağı geçmiş olacağız" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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