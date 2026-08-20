Kilimli'de çarpışan otobüs ve otomobilde 7 kişi yaralandı

Kaza ve yaralananlar:

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde meydana gelen kazada, N.Ç. (56) yönetimindeki 67 M 0251 plakalı özel halk otobüsü ile Z.S.'nin (66) kullandığı 67 AV 732 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte otobüsteki 4 yolcu ve otomobildeki 1 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.

Trafik ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 7 KİŞİ YARALANDI.