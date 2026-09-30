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Kocasinan'da yalnız yaşayan kadının ölümü adli tıp incelemesine sevk edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşında H.E., yakınlarının eve gitmesiyle hareketsiz bulunup yaşamını yitirdi; olay adli sürece taşındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:35

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocasinan'da yalnız yaşayan kadının ölümü adli tıp incelemesine sevk edildi

Kocasinan'da yalnız yaşayan kadının ölümü adli tıp incelemesine sevk edildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşında H.E., Turgutreis Mahallesi Nurlu Sokak'taki 12 katlı binadaki dairesinde yakınlarının haber alamaması üzerine hareketsiz bulundu.

olay yeri incelemesi:

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler, dairede detaylı inceleme yürüttü ve olayla ilgili bulguların kayıt altına alınması sağlandı.

cenaze ve adli süreç:

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından resmî soruşturma başlatıldı ve sürecin ilerleyişine göre ek işlemler yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili tüm bulguların değerlendirilip neticeye göre kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 12 KATLI BİNADAKİ İKAMETİNDE YALNIZ YAŞAYAN 78 YAŞINDAKİ KADIN ÖLÜ...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 12 KATLI BİNADAKİ İKAMETİNDE YALNIZ YAŞAYAN 78 YAŞINDAKİ KADIN ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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