Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

Kocasinan'dan ringe çıkan genç yıldız: Belgin Ersoy Türkiye şampiyonu

Kocasinan altyapısından yetişen Belgin Ersoy, 7-15 Ağustos 2026'da Sivas'ta düzenlenen U-13 Türkiye Boks Şampiyonası'nda 34 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kocasinan'dan ringe çıkan genç yıldız: Belgin Ersoy Türkiye şampiyonu

kocasinan'ın yeni şampiyonu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen genç sporcu Belgin Ersoy, 7-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen U-13 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 34 kilogram kategorisinde birinciliğe ulaşarak ilçenin gururu oldu.

şampiyonanın kapsamı ve başarının boyutu:

Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcular arasında mücadele eden Belgin Ersoy, turnuvada rakiplerini geride bırakarak 34 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyona 64 ilden 781 sporcu katıldı; bu katılım, elde edilen derecenin genç sporcu açısından ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor.

altyapı yatırımları ve verilen destek:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Belgin Ersoy'un başarısını değerlendirirken, belediyenin spor ve altyapı yatırımlarına vurgu yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemenin yanı sıra disiplin, azim ve özgüven kazandırmanın önemine dikkat çekti ve Belgin'in başarısının bu çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Başkanın açıklamalarında, Kocasinan'da spor tesislerinin artırılması, branş çeşitliliğinin geliştirilmesi ve gençlerin profesyonel yetişmesine destek verilmesi hedeflerinin devam ettiği vurgulandı. Başkan Çolakbayrakdar, Belgin'in başarısının Kocasinan altyapısından yetişen sporcuların doğru imkânlarla neleri başarabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

Başarıda emeği geçenler de unutulmadı; baş antrenör Fatih Töme ve antrenör Burak Benk özel olarak tebrik edildi. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve kent yönetimi, Belgin Ersoy'un elde ettiği bu dereceyle hem gurur duyduklarını hem de şehrin genç sporcularını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Belgin Ersoy'un Türkiye şampiyonluğu, Kocasinan'ın spor altyapısının somut bir başarısı olarak yerel spor çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, TÜRK SPORUNA YENİ ŞAMPİYONLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR....

KOCASİNAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, TÜRK SPORUNA YENİ ŞAMPİYONLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR. KOCASİNAN’IN ALTYAPISINDAN YETİŞEN GENÇ SPORCU BELGİN ERSOY, 7-15 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA SİVAS’TA DÜZENLENEN U-13 ERKEKLER VE KADINLAR TÜRKİYE BOKS ŞAMPİYONASI’NDA 34 KİLOGRAMDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası