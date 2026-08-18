Kocasinan'dan ringe çıkan genç yıldız: Belgin Ersoy Türkiye şampiyonu

kocasinan'ın yeni şampiyonu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen genç sporcu Belgin Ersoy, 7-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen U-13 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 34 kilogram kategorisinde birinciliğe ulaşarak ilçenin gururu oldu.

şampiyonanın kapsamı ve başarının boyutu:

Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcular arasında mücadele eden Belgin Ersoy, turnuvada rakiplerini geride bırakarak 34 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyona 64 ilden 781 sporcu katıldı; bu katılım, elde edilen derecenin genç sporcu açısından ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor.

altyapı yatırımları ve verilen destek:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Belgin Ersoy'un başarısını değerlendirirken, belediyenin spor ve altyapı yatırımlarına vurgu yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemenin yanı sıra disiplin, azim ve özgüven kazandırmanın önemine dikkat çekti ve Belgin'in başarısının bu çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Başkanın açıklamalarında, Kocasinan'da spor tesislerinin artırılması, branş çeşitliliğinin geliştirilmesi ve gençlerin profesyonel yetişmesine destek verilmesi hedeflerinin devam ettiği vurgulandı. Başkan Çolakbayrakdar, Belgin'in başarısının Kocasinan altyapısından yetişen sporcuların doğru imkânlarla neleri başarabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

Başarıda emeği geçenler de unutulmadı; baş antrenör Fatih Töme ve antrenör Burak Benk özel olarak tebrik edildi. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve kent yönetimi, Belgin Ersoy'un elde ettiği bu dereceyle hem gurur duyduklarını hem de şehrin genç sporcularını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Belgin Ersoy'un Türkiye şampiyonluğu, Kocasinan'ın spor altyapısının somut bir başarısı olarak yerel spor çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, TÜRK SPORUNA YENİ ŞAMPİYONLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR. KOCASİNAN’IN ALTYAPISINDAN YETİŞEN GENÇ SPORCU BELGİN ERSOY, 7-15 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA SİVAS’TA DÜZENLENEN U-13 ERKEKLER VE KADINLAR TÜRKİYE BOKS ŞAMPİYONASI’NDA 34 KİLOGRAMDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.