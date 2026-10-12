Komşuların hızlı müdahalesiyle Batman'da park halindeki araç yangını söndürüldü

Batman'da park halindeki araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, 1711. Sokak üzerinde park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve kısa süreli hasar:

Olay yerine ulaşan mahalle sakinleri, yangını büyümeden söndürmek için yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Bu hızlı müdahale sayesinde alevler kontrol altına alındı ve daha geniş çaplı bir yangın önlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde soğutma çalışması yaparak olası yeniden alevlenmenin önüne geçti.

Soruşturma ve güvenlik hatırlatması:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı; şu aşamada çıkış nedeni netleşmedi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Uzmanlar, benzer olayların önüne geçmek için araçların düzenli bakımının ve park sırasında olası yangın risklerine karşı dikkatli olunmasının önemine işaret ediyor.

BATMAN’DA PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNİN YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALESİ SONUCU BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.