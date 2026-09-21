Kontrolden çıkan belediye otobüsü karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı

Olay yeri ve çarpışma:

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 41 BR 394 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsü virajı alamayarak kontrolden çıktı. E.Ö. idaresindeki otobüsün yaklaşık 60 metre kayarak karşı şeride geçtiği bildirildi.

Karşı şeride geçen otobüs, 41 AYC 100 plakalı Fiat marka otomobil ile 41 UU 814 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluştu, ancak olayın daha büyük bir yaralanma veya can kaybına dönüşmesi önlendi.

Yaralılar ve müdahale:

Kaza sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kısa sürede bölgeye intikal ederek güvenliği sağladı.

Soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için olay yerinde yapılacak tespitler ve ifadeler doğrultusunda çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Virajı alamayan otobüs, iki otomobile çarptı