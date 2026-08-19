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Konya sanayi odası Türkiye'nin ilk ve tek iklim dostu odası oldu

Konya Sanayi Odası, TSE'den aldığı İklim Dostu Kuruluş Belgesi ile KOP Bölgesi ve Türkiye genelinde ilk ve tek iklim dostu oda unvanını aldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Konya sanayi odası Türkiye'nin ilk ve tek iklim dostu odası oldu

Konya Sanayi Odası'ndan çevresel başarı

Konya Sanayi Odası (KSO), Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen İklim Dostu Kuruluş Belgesi ile KOP Bölgesi'nde bu belgeyi alan ilk ve tek kurum oldu. Bu sonuçla KSO, Türkiye'deki 367 oda-borsa arasında da iklim dostu unvanını taşıyan ilk ve tek oda konumuna yükseldi.

Belgeye giden adımlar:

KSO, kurum içi süreçlerde karbon ayak izini azaltma ve emisyon kaynaklarını belirleme üzerine sistematik çalışmalar yürüttü. Oda, hem operasyonel sera gazı salımlarını düşürmeyi hedefleyen uygulamalar hem de sanayicilerin yeşil dönüşüme uyumunu kolaylaştıracak destek mekanizmaları geliştirdi. Bu çalışmaların belgelenmesi ve bağımsız standartlarla doğrulanması, TSE onayıyla sonuçlandı.

Konya sanayisine yansımaları:

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen başarıyı, kurum için bir hedefin tamamlanması değil yeni bir sürecin başlangıcı olarak tanımladı. Büyükeğen, sanayinin rekabet gücünü korurken çevresel sürdürülebilirliği esas alan bir üretim modeline geçilmesinin önemine vurgu yaptı ve üyeler, meclis, yönetim kurulu ile çalışanlara teşekkür etti.

Bu unvan, KSO için prestijten öte bir politika aracı niteliği taşıyor: Oda, elde ettiği belgeyle hem kendi operasyonlarının çevresel etkisini azaltmayı sürdürecek hem de bölge sanayisinin yeşil dönüşümünde rehberlik rolünü güçlendirecek. KSO'nun uygulamaları, sanayinin kaynak verimliliğini artırma ve çevreye duyarlı üretim pratiklerini yaygınlaştırma hedeflerine katkı sağlayacak.

Oda yetkilileri, belgelenmiş uygulamaların devamlılığı ve yeni hedeflerle birlikte Konya sanayisinin Türkiye çapında örnek gösterilecek bir dönüşüm süreci yürütmeyi amaçladıklarını belirtiyorlar. Bu yaklaşım, hem yerel üreticilerin uluslararası rekabet koşullarına uyumunu kolaylaştıracak hem de bölgesel sürdürülebilirlik politikalarına somut katkı sunacak.

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANI MUSTAFA BÜYÜKEĞEN, &quot;SANAYİMİZİN GELECEĞİ, ÜRETİM GÜCÜMÜZÜN YANI SIRA...

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANI MUSTAFA BÜYÜKEĞEN, "SANAYİMİZİN GELECEĞİ, ÜRETİM GÜCÜMÜZÜN YANI SIRA, ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DE BAĞLI. KONYA SANAYİ ODASI OLARAK SANAYİCİLERİMİZİN YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İNTİBAK ETMELERİ İÇİN, KARBON SALINIMLARINI AZALTMALARINA YÖNELİK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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