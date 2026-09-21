Dolar 48,7817 -0,06%
Euro 56,0153 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.848,59 -0,39%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,54 +1,35%
--°

Konyaaltı'nda plastiklere karşı gönüllü seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gönüllüler, Dünya Kıyı Temizliği Günü'nde Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No’lu Plajı'nda plastik ağırlıklı atıkları toplayıp sergiledi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Konyaaltı'nda plastiklere karşı gönüllü seferberliği

Konyaaltı sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirildi

Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda gönüllü Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No’lu Plajı önünde bir araya geldi. Katılımcılar sahile gelişi güzel bırakılan atıkları tek tek toplayarak hem kıyının görünümünü iyileştirdi hem de toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla topladıkları malzemeleri sahilde sergiledi.

Etkinlik ve katılımcı süreci:

Gönüllüler ve vatandaşlar, kısa sürede bir araya getirdikleri çöpleri türlerine göre ayırdı ve toplama çalışmalarını koordineli biçimde yürüttü. Sahilde sergilenen atıklar, ziyaretçilere ve geçiş yapanlara kıyı kirliliğinin boyutunu gözler önüne sermek için düzenlendi. Etkinlik yerel yönetim ekipleriyle gönüllüler arasındaki iş birliğinin örneklerinden biri olarak kayda geçti.

Atıkların ayrıştırılması ve dönüşüme hazırlanması:

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, etkinliğin amaçlarına ilişkin bilgi vererek Konyaaltı sahilinde günlük 60 ton atık çıktığını ve bunların çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğunu belirtti. Koral, toplanan materyallerin önce ayrıştırılacağını, ardından geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanlı firmalara teslim edileceğini söyledi ve etkinliğin bireysel ile toplumsal farkındalığı artırmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

DÜNYA KIYI TEMİZLİĞİ GÜNÜ KAPSAMINDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE GÖNÜLLÜLERİN KATILIMIYLA...

DÜNYA KIYI TEMİZLİĞİ GÜNÜ KAPSAMINDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE GÖNÜLLÜLERİN KATILIMIYLA KONYAALTI SAHİLİNDE TEMİZLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızıl akbabalar Artvin'de kayalıklarda görüntülendi
images

Çayırlı'da tarladan sofraya: beyaz kuru fasulye hasadı başladı
images

Marmaris'te 'İzmarit Savaşçıları' sessiz kirliliğe karşı göreve başladı
images

Kars'ta su kaynakları ve ormanlar için ortak seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Deniz Yıldızları'nda yeni dönem: çocuklara güven, oyun ve keşif fırsatı

Kızıl akbabalar Artvin'de kayalıklarda görüntülendi

Hassa'ya yeni merkez: sosyal hizmet binasında son hazırlıklar denetlendi

Markette nefesi kesilen adama eğitimli müdahale hayat verdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı