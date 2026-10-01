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Kartal'da dayanışma gecesi yerel aktörler ortak masa etrafında buluştu

Kartal Plus Gecesi, 30 Eylül 2026'de Destiny Marine Hotel'de gerçekleşti; iş insanları, siyasetçiler, STK ve spor camiası buluştu, teşekkür plaketi sunuldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartal'da dayanışma gecesi yerel aktörler ortak masa etrafında buluştu

Kartal Plus Gecesi'nde buluşma

Kartal Plus Medya tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kartal Plus Gecesi, 30 Eylül 2026 Çarşamba akşamı Destiny Marine Hotel'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, iş insanlarından siyasetçilere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden spor camiasına kadar bölgenin yerel ölçekte fark yaratan isimlerini bir araya getirerek ilçe çapında iş birliği ve dayanışma vurgusu yaptı.

Program ve konuşmalar:

Gecenin açılış konuşmasını Kartal Plus Dergisi Kurucusu Nuray Yılmaz yaptı. Yılmaz, yerel medyanın sadece haber üretmekten öte toplumsal bir görev üstlendiğini hatırlattı ve çalışmanın ardındaki emeğe dikkat çekti. Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:

Bir dergi çıkarmak ya da haber yayınlamak dışarıdan bakıldığında yalnızca bir sayfadan ibaret görülebilir. Oysa her sayfanın arkasında kat edilen yollar, dinlenen insanlar ve verilen büyük bir emek vardır. Bizim haberimizin merkezinde her zaman insan var; çünkü her insanın anlatılmayı hak eden bir hikayesi olduğuna inanıyoruz. Yerel medyada çalışmak büyük bir sorumluluktur. Aynı sokakta yürüdüğümüz, yüz yüze baktığımız insanlara doğru bilgiyi ulaştırmak için gayret gösteriyoruz.

Plaket takdimi ve kapanış:

Gecede ilçeye hizmet eden ve yerel basına destek veren isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket verilenler arasında Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön ile bölgede fark yaratan diğer isimler yer aldı. Organizasyon, protokol üyeleri ve davetlilerin katıldığı sıcak bir ortamda geçti ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Etkinlik, yerel medya ile sivil toplum, siyaset ve iş dünyası arasında daha güçlü bağlar kurulması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Kartal Plus Gecesi, teşekkür ve tanışma platformu olmasının yanı sıra yerel dayanışmanın somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

Kartal&#039;da dayanışma ve medya gecesi: Bölgenin öncü isimleri bir araya geldi

Kartal'da dayanışma ve medya gecesi: Bölgenin öncü isimleri bir araya geldi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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