konyaspor, fenerbahçe deplasmanına hazırlanıyor

Antrenman ve genel hazırlıklar:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı; antrenmanın ana bölümünde ise 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Takım sahada çalışma temposunu artırırken teknik heyet, maç planı ve oyuncu dağılımı üzerinde detaylı notlar aldı. Haftanın taktik ağırlıklı idman programı, kondisyon ve top kapma gibi unsurlara odaklandı.

İlhan Palut'un değerlendirmesi:

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palut, Rizespor karşılaşması sonrası görüş bildiremediğini belirterek, "Rize maçından sonra açıklama yapamadım. Çünkü bir maçlık men cezam vardı." dedi. Palut, maçın genelinde ilk yarının başa baş geçtiğini, pozisyon anlamında takımının bir tık önde olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Palut sözlerine şöyle devam etti: "Genel manada takımımda 60’tan sonra düşüşler bekliyordum açıkçası. Bunu da değişikliklerle onarabileceğimiz kanaatindeyim ama ikinci yarının başlamasıyla beraber 5 dakika içerisinde oyunu rakibe teslim ettik. Burada çok savunmada kaldık. Kazandığımız toplarla rakibin büyük bir baskısı yokken bile basit hatalarla birlikte çıkışı sağlayamadık. Evet, defansif manada çok pozisyon vermedik bu bölümde de ama tasvip ettiğimiz bir oyun değildi ve bir penaltı golüyle de maçı kaybettik. İyi bir başlangıç olmadı. Rizespor’u galibiyetinden dolayı kutluyorum."

Teknik adam, Rizespor maçının takım olarak birlikte oynadıkları ilk maç olduğunu ifade ederek hazırlık eksikliklerinin maç içinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti: "Rizespor maçı bizim takım olarak bir arada ki ilk aksiyonumuzdu. Yani hiçbir hazırlık maçımızı bir arada oynayamadık. Hatta Konya’da bir hazırlık maçı düşünüyorduk, onu da yapamadık." Palut, lig sürecinde hafta hafta takımdan daha iyi performans beklediğini ekledi ve Fenerbahçe karşılaşmasını "zor bir deplasman" olarak niteledi: "Çıkacağız ve en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum."

Transfer önceliği ve kontenjan durumu:

Palut, transfer konusundaki önceliklerini de paylaştı. Teknik direktör, kulübün bir yabancı oyuncu hakkı daha olduğunu belirterek, "İki tane de kontenjan hakkımız var. Bugün tabii kontenjan da bulabiliriz ama birinci önceliğimiz kesinlikle iyi bir kanat oyuncusunu takımımıza kazandırmak. Onun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palut, mevkiden bağımsız olarak kontenjanı verimli kullanacak, gelişime açık oyuncular istediklerini söyledi ve ekledi: "Ama burada da eğer seçim hakkımız olursa bir tane orta saha oyuncusunu daha kontenjan olarak aramıza katabiliriz. Ama senin sorduğun birse eğer yabancı bir oyuncu alırsak o kesinlikle kanat oyuncusu olacak."

Konyaspor, hem saha içi performansı yukarı çekmeye hem de sezon boyunca ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmaya odaklanmış durumda. Teknik heyet ve yönetim, transfer çalışmalarını oyuncunun takım dinamiklerine uyumuyla birlikte sürdüreceklerini belirtiyor.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.