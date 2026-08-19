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Körfez’de gençler 11 branşta yeteneklerini geliştiriyor

Körfez Belediyesi'nin yaz spor okulları futbol, karate, yüzme, voleybol dahil 11 branşta ve halk oyunlarında farklı yaş gruplarına eğitim veriyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Körfez’de gençler 11 branşta yeteneklerini geliştiriyor

körfez'de yaz spor okulları devam ediyor:

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları, farklı yaş gruplarına yönelik 11 spor branşı ile halk oyunları alanında eğitim imkânı sunuyor. Kurslarda antrenörlerin gözetiminde hem takım hem de bireysel spor dallarında sistemli çalışmalar yapılıyor. Program, çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar geniş bir katılım ağına hitap ediyor.

futbol ve takım sporlarındaki yapılanma:

Futbol branşında eğitimler üç ayrı tesiste sürüyor; çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 500 erkek öğrenci antrenmanlara katılıyor. Kız çocuklarına yönelik özel futbol okulunda ise haftanın belirli günlerinde düzenlenen çalışmalarda kız sporcuların gelişimine odaklanılıyor. Takım sporları kapsamında ayrıca voleybol ve basketbol okulları da aktif olarak işliyor ve çalışmalar farklı spor komplekslerinde yapılıyor.

mücadele sporları, yüzme ve jimnastik:

Karate, kick boks, tekvando ve güreş gibi mücadele sporları için açılan kurslarda hem yeni başlayanlar hem de elit sporcular yer alıyor; yaş gruplarına göre farklı salonlarda antrenmanlar planlanıyor. Yüzme eğitimleri çocuk grupları ile yetişkin kadın ve erkekler için ayrı programlarla verilirken, erken yaş grubundaki çocuklara yönelik jimnastik kurslarında esneklik ve koordinasyon çalışmaları ön planda tutuluyor.

tenis, halk oyunları ve kayıt bilgileri:

8-18 yaş arası çocuklara yönelik tenis eğitimleri de çeşitli spor komplekslerinde devam ediyor. Ayrıca kültürel ve sosyal katılımı desteklemek amacıyla 14 yaş ve üzeri vatandaşlara haftanın dört günü halk oyunları kursu sunuluyor. Yaz spor okullarından yararlanmak isteyenler kayıt işlemlerini belediyenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Belediyenin açtığı bu kapsamlı program, gençlerin sporla erken yaşta tanışmasını, düzenli antrenman alışkanlığı kazanmasını ve farklı branşlarda yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyor. Antrenör gözetimindeki çalışmalar, katılımcıların fiziksel gelişimi ve spor kültürü edinmeleri için planlı biçimde ilerliyor.

KÖRFEZ&#039;DE BELEDİYE BÜNYESİNDE AÇILAN YAZ SPOR OKULLARINDA FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN ÇOCUKLAR VE...

KÖRFEZ'DE BELEDİYE BÜNYESİNDE AÇILAN YAZ SPOR OKULLARINDA FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN 11 SPOR BRANŞI İLE HALK OYUNLARI ALANINDA EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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