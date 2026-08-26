Korik Mahallesi'nde üç gün sonra evinde ölü bulunan 71 yaşındaki adam

olay yeri ve ihbar:

Batman'ın Korik Mahallesi'nde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Hanifi Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis nezaretinde evin kapısını açarak içeri girdi ve evde hareketsiz bulunan Doğan'ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

BATMAN’DA KENDİSİNDEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN 71 YAŞINDAKİ MEHMET HANİFİ DOĞAN, YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.