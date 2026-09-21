Korozman kavşağında çarpışma kameraya yansıdı: iki araçta maddi hasar

korozman kavşağında çarpışma

Bandırma-Bursa karayolu Korozman Kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olayda araçlarda maddi hasar oluşurken, çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin savrulduğu bildirildi.

Kazada karışan araçların plakaları 10 AUG 58 (Bursa istikameti) ve tali yoldan çıkan 16 KKS 93 olarak kaydedildi. Görgü tanıkları, çarpmanın ani olduğunu ve sürüş güvenliğinin kısa süreliğine etkilendiğini aktardı.

müdahale ve olay yeri güvenliği

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonrası ekipler, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için yol güvenliğini sağladı ve trafiğin kontrollü akışı için önlemler aldı. Yetkililer, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.

kaza anı ve soruşturma

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler kaza anını ve araçların hareketini kayıt altına aldı. Emniyet ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve deliller doğrultusunda olayın nedenine ilişkin değerlendirme yapılıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer sürücü ve yolculara dikkatli olmaları, tali yollardan çıkan araçların ana yola girişlerinde daha temkinli davranmaları uyarısında bulundu.

Bandırma-Bursa karayolunda iki araç çarpıştı: O anlar kamerada