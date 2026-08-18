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Gaziantep'te milletvekiline saldırı: zanlı aranıyor, durum stabil

Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, çıkan tartışma sonrası bıçaklandı; ameliyat edildi ve valilik hayati tehlike bulunmadığını bildirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gaziantep'te milletvekiline saldırı: zanlı aranıyor, durum stabil

Yeni Parti milletvekili Melih Meriç saldırıda yaralandı

Gaziantep'te, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yapılan müdahaleler ve ameliyatla ilgili yetkililer, vekilin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre olay, Meriç ile CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. arasında başlayan sohbetin tartışmaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Tartışmanın ardından S.A.K. olduğu belirtilen kişinin Meriç'e bıçakla saldırdığı, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilk yardımın yapıldığı ve hemen ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber olay yerinden ve hastaneden alınan bilgileri paylaşırken, vekilin ameliyatının tamamlandığını ve genel durumunun iyi olduğunu vurguladı. Vali Çeber, olayın ardından zanlının tespitli olduğunu, kaçtığı güzergahın bilindiğini ve emniyet güçlerinin kısa sürede yakalama çalışması yürüttüğünü belirtti.

tedavi süreci ve soruşturma:

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ameliyatın önemli kısmının yapıldığını, bağırsak yaralanmasının tamir edildiğini ve hastanın vital bulgularının stabil olduğunu açıkladı. Başhekim, kapanma aşamasına geçildiğini ve son kontrollerin sürdüğünü söyledi.

Vali Çeber, zanlının daha önce 27 suç kaydı bulunduğunu ve teknik ile saha imkânlarının bir arada kullanılarak kısa sürede yakalanacağının beklendiğini ifade etti. Soruşturmayı yakından takip edenler arasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yer aldı; aile ile ve sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halinde olunduğu belirtildi.

Soruşturma ve yakalama çalışmaları sürerken, yetkililer ilk önceliğin milletvekilinin sağlık durumu olduğunu vurguladı. Olayın nedeni ve tartışmanın içeriği, soruşturma ilerledikçe resmi makamlarca açıklanacak.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER, YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ&#039;E YÖNELİK SALDIRI İLE İLGİLİ...

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER, YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ'E YÖNELİK SALDIRI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNARAK, "MİLLETVEKİLİMİZ MELİH MERİÇ'İN HAYATİ TEHLİKESİ YOK, ZANLI ARANIYOR" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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