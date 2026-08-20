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Kötü koku ihbarı sonrası Şişli’de 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Şişli Kuştepe'de kötü koku ihbarı üzerine çilingirle girilen dairede 25 yaşındaki Yusuf Dinç ölü bulundu; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:19

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kötü koku ihbarı sonrası Şişli’de 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay yerine yapılan müdahale:

Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta bulunan dört katlı bir binadan yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbarı değerlendiren ekipler, polise, sağlık ve olay yeri inceleme ekiplerine haber vererek adrese sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Polis ekipleri kokunun kaynaklandığı dairenin kapısında çilingir yardımıyla giriş yaptı. Yapılan incelemede, dairede ikamet ettiği öğrenilen Yusuf Dinç (25) isimli gencin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay, saat 16.30 civarında gerçekleşti.

İlk bulgular ve soruşturma:

Ekipler bina önünde ve mahalle girişinde güvenlik önlemi aldı. İlk tespitlerde, gencin vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı bildirildi. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor; yetkili birimler ölüm nedeninin tespiti için adli tıp raporunu bekliyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve adli süreç ilerledikçe kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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