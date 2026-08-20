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Topluluk önünde aşağılanan eski mensubun görüntüleri soruşturma dosyasına girdi

Soruşturmada Alparslan Kuytul’un ayrılan eski mensup Ömer Güler’i 'Etekli Ömer' diye hedef göstermesi ve ikameti önündeki taciz görüntüleri dosyaya girdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Topluluk önünde aşağılanan eski mensubun görüntüleri soruşturma dosyasına girdi

Soruşturmada tespit edilen görüntüler

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak incelemelerinde, Alparslan Kuytul'un yapılanmadan ayrıldıktan sonra kendisi ve yapılanma hakkında açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler'i hedef gösterdiğine ilişkin görüntüler tespit edildi. İncelenen materyallerde, toplantı sırasında Güler için kullanılan ifadenin toplantı mensupları tarafından topluca tekrarlandığı yer alıyor.

Topluluk önünde hedef gösterme:

Görüntülerde Kuytul'un söz konusu kişi için "Etekli Ömer" ifadesini kullandığı ve bu ifadenin toplantıda bulunan yapılanma mensuplarınca tekrarlandığı görülüyor. Soruşturma dosyasında bu söylemin, hedef gösterme ve aşağılamaya yönelik bir tutumun parçası olup olmadığı detaylı şekilde değerlendiriliyor.

İkamet önünde taciz iddiası:

Dosyaya giren diğer görüntülerde ise bir grup yapılanma mensubunun Ömer Güler'in ikametinin önüne giderek benzer ifadelerle seslendiği, hakaret ve tehdit içerdiği değerlendirilen eylemlerde bulunduğu kaydedildi. Bu görüntüler, hedef alınan kişiye yönelik doğrudan baskı iddialarını destekleyen deliller arasında yer alıyor.

Soruşturmada ayrıca, lider tarafından hedef gösterilmenin yalnızca o kişiye yönelik baskı yaratıp yaratmadığı değil; aynı yöntemin yapılanmadan ayrılmayı veya eleştiri getirmeyi düşünen diğer mensupları sindirmeye yönelik örgütsel bir uygulama olup olmadığı da inceleniyor. Konuyla ilgili görüntüler ve diğer deliller soruşturma çerçevesinde değerlendirilmeye devam ediyor.

Alparslan Kuytul&#039;un yapılanmadan ayrılan şahsı hedef gösterdiği görüntüler soruşturma dosyasına...

Alparslan Kuytul'un yapılanmadan ayrılan şahsı hedef gösterdiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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