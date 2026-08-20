Sahilde müdahale hayat kurtardı: Fatsa'da 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Yenipazar Mahallesi Mazhar Yerebaşmaz Caddesi sahilinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle denize giren 4 yaşındaki Alişan K. boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, saat 18.00 civarında gerçekleşti ve çevredeki vatandaşların fark etmesiyle hızla müdahale edildi.

Olayın gelişimi:

Ailesiyle birlikte sahile giren çocuk bir süre sonra sudaki güçlük nedeniyle hareketsiz kaldı. Çevrede bulunan kişiler çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı ve durumu bildirmek üzere sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alişan K., ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma ve tedavi:

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; sahildeki koşullar ve müdahalenin ayrıntıları araştırılıyor. Aile ve müdahalede bulunanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN ÇOCUK, AMBULANSLA FATSA DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.