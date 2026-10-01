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Kovancılar Çakırkaş'ta anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Çakırkaş köyündeki anız yangını, vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kovancılar Çakırkaş'ta anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Çakırkaş'ta anız yangını kontrol altına alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi.

Çıkış nedeni ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA...

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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