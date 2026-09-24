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Kozan'daki takla kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Eylül'de takla atan otomobilde ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, 13 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan'daki takla kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

kaza ve ilk müdahale:

Kaza, 11 Eylül tarihinde Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Feke istikametinden Kozan yönüne seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralıların durumu ve sevkler:

Kazada sürücü E.Y. ile D.T., F.A., İ.A., D.T. ve F.T. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların ilk tedavileri Kozan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi; ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan ise daha sonra Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

İlk müdahale ve sevk süreçleri, olay yerindeki ekiplerin koordinasyonuyla sürdürüldü.

tedavi süreci ve adli işlemler:

Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören İsmail Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü incelemenin devam ettiği bildirildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İSMAİL AYDIN

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İSMAİL AYDIN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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