Hastaneden dönerken araca isabet eden kurşun 9 yaşındaki Muhammed'i hayattan kopardı

Olayın gelişimi:

Olay, 20 Eylül günü saat 23.45 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Hayri A. (31) ile Gökhan A. (31) yüksek sesle müzik dinleyen Derman U. (27), Erden Ç. (24) ve İbrahim Ö. (22) ile uyarı nedeniyle tartıştı. Kısa sürede fiziki kavgaya dönüşen olay sırasında bazı kişilerin tabancayla ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu tabancadan çıkan kurşunlardan biri, hastanenin acilinden dönen otomobilin ön camından girerek, otomobilin arka koltuğunda oturan 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan'ın başına isabet etti. Ağabeyi Halil Çalışan, yaralı çocuğu hemen Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü; buradaki ilk müdahalenin ardından Muhammed Emir Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık iki gün süren tedavi çabalarına rağmen çocuk hayatını kaybetti ve cenazesi defnedildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Devriye ekipleri, olay yerinde bulunanlardan Derman U.'yu olay yerine yakın bir sokakta yakaladı; diğer şüpheliler bölgeden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Polisler yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda Erden Ç. ve İbrahim Ö. yakalandı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Olay günü yakalanan Derman U.'nun babası Adil U. (60) soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden Derman U. ve Erden Ç. tutuklanırken, İbrahim Ö. ve Adil U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis incelemelerinde, söz konusu tabancanın hem Derman U. hem de Erden Ç. tarafından kullanıldığı yönünde deliller bulundu. Ancak Muhammed Emir'in ölümüne neden olan kurşunun hangi şüphelinin ateşinden çıktığı, silahla ilgili yapılacak kriminal incelemenin ardından netlik kazanacak.

Ailenin tepkisi:

Beş çocuk babası Latif Çalışan, oğlunu kaybettiği anları gazetecilere anlattı. Çalışan, akşam ağabeyinin dişi için hastaneye gittiklerini ve dönüşte meydana gelen çatışma nedeniyle kaçarken araca isabet eden merminin ön camdan girip oğlunun alnına denk geldiğini söyledi. Baba, silahların toplanmasını ve bulunduranların ağır ceza almasını istediğini belirterek, "Benim içimdeki yangın ancak bu şekilde söner" dedi.

Latif Çalışan, oğlunun okul üniformasını almaya gideceklerini, okula başlayacağını ancak şimdi mezarda yattığını ifade etti ve şüphelilerin en ağır cezayı almasını talep etti: "Çocuğumun alnının ortasından giren merminin, onların da alnının ortasından girmesini istiyorum."

Ağabey Halil Çalışan ise olay anını anlattı: "Hastaneden çıktıktan sonra otogar önünde kavga olduğunu gördüm. Geri geri gelirken bize doğru ateş ettiler. Şoka girdim, kendime gelince kardeşimi hastaneye götürdüm. Yapanların cezasını çekmesini istiyorum."

Olay, bölgedeki silah kullanımı ve sokak kavgalarının yol açtığı sonuçlar açısından yerel güvenlik birimleri ile adli makamların koordineli soruşturmasını gerektiriyor. Soruşturmanın kriminal inceleme sonuçları ile birlikte, tetiği kimin çektiğine ilişkin resmi tespit bekleniyor.

DİŞİ AĞRIDIĞI İÇİN HASTANEYE GİDEN HALİT ÇALIŞAN, EVE DÖNDÜĞÜ SIRADA KARDEŞİNİN VURULMASIYLA ADETA YIKILDI. HALİT ÇALIŞAN, "YAPANLARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM" DEDİ