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KSBÜ'de gençlere yönelik siber güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi

KSBÜ'de Sosyal Hizmet Topluluğu ve Jandarma iş birliğiyle düzenlenen eğitimde öğrencilere siber güvenlik ve narkotikle mücadele bilgisi verildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

KSBÜ'de gençlere yönelik siber güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi

program ve organizasyon:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmet Topluluğu ile Jandarma iş birliğiyle Germiyan Konferans Salonu'nda bir eğitim programı düzenledi. Programın moderatörlüğünü Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sultan Güçlü üstlendi; konuşmacılar ise J. Asb. Kd. Üçvş. NSM Sinan Köksal ve J.Asb.Çvş. Sbr. Resul Bodur oldu.

eğitimin odağı ve içerik:

Etkinlikte öğrencilere siber ortamda karşılaşılabilecek riskler, güvenli internet kullanımı ile kişisel verilerin korunması üzerine bilgiler verildi. Aynı zamanda narkotik maddelerle mücadele, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve toplumsal farkındalık konularında da katılımcılara rehberlik edildi. Konuşmacılar, hem önleyici tedbirler hem de şüpheli durumlarda izlenmesi gereken adımlar konusunda pratik öneriler paylaştı.

öğrenci katılımı ve sonuçlar:

Program katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir oturumla devam etti; öğrenciler gerçek hayattan örnekler ve uygulamalı uyarılar hakkında bilgi aldı. Etkinlik, karşılıklı deneyim paylaşımı ve bilgilendirici sunumların ardından sona erdi.

Sosyal Hizmet Bölümü yetkilileri, bu tür eğitimlerin öğrencilerin mesleki donanımını ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurgulayarak benzer eğitimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

KSBÜ ÖĞRENCİLERİNE SİBER FARKINDALIK VE NARKOTİK EĞİTİMİ

KSBÜ ÖĞRENCİLERİNE SİBER FARKINDALIK VE NARKOTİK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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