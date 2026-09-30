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Afetlere müdahalede eğitim yol haritamızdır, rektör Yılmaz

TOGÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik öğrencileri Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ı ziyaret etti; Yılmaz, afet ve acil müdahalede eğitimin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Afetlere müdahalede eğitim yol haritamızdır, rektör Yılmaz

ziyaret ve amaç:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ve akademisyenleri, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası kapsamında Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Öğrenciler hafta boyunca yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında Yılmaz'a bilgi verdi; ziyaret, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

eğitimin önemi:

Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyeciliğin insan hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk ve özveri gerektiren bir alan olduğunu belirterek "Afetlere müdahalede eğitim büyük önem taşıyor" dedi. Rektör, öğrencilerin aldığı eğitimin afet ve acil durumlara müdahalede rehberlik edeceğini vurguladı ve programın paydaşlarını tebrik etti.

Ziyarette, eğitim programlarının saha uygulamaları, tatbikatların önemi ve akademi ile uygulama birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişi yapıldı.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ VE...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİ, YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA REKTÖR PROF. DR. FATİH YILMAZ’I ZİYARET ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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