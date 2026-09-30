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Bodrum'da temizlik hizmetlerinde saha riskleri masaya yatırıldı

Bodrum Belediyesi'nin çalıştayında 29 personel, kent temizliği, araç-ekipman kullanımı ve idari süreçlerdeki saha risklerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:06

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bodrum'da temizlik hizmetlerinde saha riskleri masaya yatırıldı

Bodrum'da temizlik hizmetlerinde saha riskleri masaya yatırıldı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde, hizmet sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin erken tespiti ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Risk Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi. Etkinlikte saha deneyimleri ve uygulamadaki aksaklıklar odağa alınarak pratik çözüm önerileri geliştirildi.

Çalıştayın kapsamı:

Çalıştay, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen iç kontrol ve risk yönetimi sürecinin bir parçası olarak, verilen İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi sonrasında gerçekleştirildi. Dört ayrı çalışma masasında kent temizliği, araç ve ekipman kullanımı, bakım-onarım ile personel planlaması ve idari-mali süreçlerde karşılaşılabilecek riskler ele alındı.

Katılımcı görüşleri ve sonuçlar:

Toplam 29 personel şoför, operatör, saha, teknik ve idari personel rolleriyle çalışmaya katılarak görev başında karşılaştıkları somut durumları aktardı. Mevcut önlemler değerlendirildi, saha tecrübesiyle daha önce öngörülmemiş riskler tespit edilerek kayıt altına alındı ve uygulanabilir ek tedbir önerileri oluşturuldu.

Çalıştay sonuçlarının, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesine, ekip güvenliğinin artırılmasına ve idari-mali süreçlerde proaktif risk yönetimine katkı sağlaması hedefleniyor. Elde edilen kayıtlar, ilerleyen dönemde uygulanacak iyileştirme planlarının temelini oluşturacak.

BODRUM&#039;DA TEMİZLİK HİZMETLERİ İÇİN RİSK MASAYA YATIRILDI

BODRUM'DA TEMİZLİK HİZMETLERİ İÇİN RİSK MASAYA YATIRILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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