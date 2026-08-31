Kumluca'da su hattı çöküşünde zamanla yarış: işçi 1 buçuk saat sonra kurtarıldı

kurtarma çalışmaları:

Olay, Karşıyaka Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri su arızası çalışması yaptığı sırada çukur alan çöktü ve ASAT personeli Gürkan Turgut göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

zamanla yarışan tahliye:

Açılan çukura patlayan içme suyu hattından su dolması kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ASAT ekipleriyle koordineli biçimde çukura dolan suyun tahliyesi için pompalar ve boşaltma çalışmaları yapıldı. Ekipler, su ve toprak arasında kalan Turgut'u kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

müdahale ve inceleme:

Belinden aşağısı göçük altında kalan Gürkan Turgut, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Turgut, kontrol amacıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

Göçükte mahsur kalan işçi için zamanla yarış