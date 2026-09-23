Kurda sınırlı dalgalanma: dolar 48,84, euro 55,84 liradan açıldı

Serbest piyasada günün açılış rakamları

Serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı değişimlerle başladı. dolar 48,8380 liradan, euro 55,8440 liradan alınıp satılıyor.

kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da işlem yapanlar için alış-satış fiyatları farklılık gösteriyor. 48,8360 liradan alınan dolar 48,8380 liradan, 55,8420 liradan alınan euro ise 55,8440 liradan satılıyor.

önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 48,82 liradan, euro ise 55,95 liradan satılmıştı. Buna göre dolar açılışta yaklaşık 0,0180 lira yükselmiş, euro ise yaklaşık 0,1060 lira gerilemiş durumda.

DOLAR 48,8380 LİRADAN, EURO İSE 55,8440 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.