Gömeç'te özel vatandaşın bisiklet isteği il başkanının teslimatıyla karşılandı

Gömeç'te söz yerine getirildi:

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşayan özel vatandaş Cumali'nin bisiklet talebi, AK Parti kadrolarının girişimiyle yerine getirildi. Söz verilen bisiklet, İl Başkanı Mehmet Aydemir ve İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan tarafından teslim edildi; teslimat ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tören ve teslimat:

Teslimat sırasında Cumali ve ailesinin sevinci dikkat çekti. İl Başkanı Mehmet Aydemir, teslimatın ardından yaptığı açıklamada verilen sözün tutulduğunu vurguladı ve Cumali'nin yüzündeki tebessümün kendileri için değerli olduğunu belirtti. Yerel halkın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, küçük jestlerin toplumda yarattığı olumlu etki öne çıktı.

Sözün kaynağı ve ziyaret:

Bisiklet sözü, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ın Ağustos 2026'da Balıkesir ziyareti sırasında, Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması" programı çerçevesinde Gömeç'te karşılaştığı Cumali'ye verilmişti. Bu söz, İl Başkanı Mehmet Aydemir aracılığıyla yerine getirildi.

Mehmet Aydemir teslimatla ilgili konuşmasında, "Cumali kardeşimizin mutlu olması ve sevinmesi bizi de çok mutlu etti" ifadelerini kullandı ve aileye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiklerini aktardı. Aydemir, çocukların ve gençlerin mutluluğunun bölge temsilcileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ekledi.

Gömeç'teki bu örnek hareket, yerel düzeyde yapılan küçük katkıların toplumsal karşılığını gösterirken, siyasetçilere duyulan güvenin ve toplumla kurulan yakın temasın da somut bir örneğini oluşturdu. İlçe halkı, benzer ihtiyaçlara yönelik duyarlılığın devam etmesini bekliyor.

ÖZEL VATANDAŞIN BİSİKLET HAYALİNİ BAŞKAN AYDEMİR GERÇEKLEŞTİRDİ AK PARTİ İL BAŞKANI MEHMET AYDEMİR