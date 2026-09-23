Adilcevaz'da tarladan pazara: fasulye sezonu üretimi canlandırdı

Adilcevaz'da fasulye hasadı başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden olan fasulyede hasat sezonu başladı. İlçenin verimli tarım arazilerinde yetiştirilen fasulyeler, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla tarladan toplanarak satışa hazırlanıyor.

hasat süreci:

Tarlarda sabahın erken saatlerinde başlayan toplama çalışmaları, ürünlerin ayıklama ve paketleme aşamalarını takip ediyor. Toplanan fasulyeler, ayıklama ve paketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturulmak üzere sevke hazırlanıyor. Tarlada kilosu 60-70 TL arasında alıcı bulunuyor.

üreticilerin beklentisi ve bölge ekonomisi:

Bu sene yağışların fazla olması nedeniyle iyi bir rekolte bekleniyor, bu durumun ilçe ekonomisi ve istihdama olumlu katkı sağlaması öngörülüyor. Üreticiler, kaliteli ve verimli bir sezon geçirmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Çiftçi Furkan Alageyik, "Özenle yetiştirdiğimiz fasulyeleri hasat ediyoruz. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ilçede tarımsal hareketlilik de arttı. Sezonun bereketli geçmesini umut ediyoruz" dedi.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE FASULYEDE HASAT SEZONU BAŞLADI.