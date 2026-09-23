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Tavşanlı’da evliliğin ilk adımlarına rehberlik

Tavşanlı İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, yeni evlenen çiftlere aile içi iletişim ve sorumluluklar üzerine rehberlik ve danışmanlık sağlıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tavşanlı’da evliliğin ilk adımlarına rehberlik

Tavşanlı İlçe Müftülüğü’nün rehberlik çalışmaları:

Tavşanlı İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB), yeni evlenen çiftlere yönelik rehberlik hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Programlar, aile yapısını güçlendirme hedefiyle planlanıyor ve çiftlerin evlilik sürecine bilinçli adım atmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Programın işleyişi ve ele alınan konular:

Buluşmalarda aile olmanın getirdiği dini ve sosyal sorumluluklar, eşler arasındaki sağlıklı iletişimin önemi ve aile içi huzurun korunmasına yönelik temel hususlar detaylı şekilde ele alınıyor. Oturumlarda uygulamalı örnekler, iletişim becerileri ve karşılıklı beklentilerin yönetimi gibi pratik başlıklara da yer veriliyor.

Amaç ve hizmetlerin sürdürülebilirliği:

Programların temel amacı, çiftlerin evliliklerini sevgi, saygı, karşılıklı anlayış ve hoşgörü temelinde sürdürmelerine yardımcı olmak olarak açıklandı. Yetkililer, aile kurumunun korunması ve sağlıklı iletişim ortamlarının tesis edilmesi için yeni evli çiftlere yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

MÜFTÜLÜK AİLE BİRİMİ

MÜFTÜLÜK AİLE BİRİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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