Derince'ye yeni sağlık tesisi: 120 yatak ve 70 poliklinik odasıyla kapasite artıyor

Derince'de yükselen sağlık tesisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince'de inşa edilen yeni sağlık tesisi, bölgenin sağlık altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Toplam 8 bin metrekarelik alanda projelendirilen yapı, 120 yataklı kapasiteyle planlandı ve inşaatta çelik kolon montajları ile sistem boyama işleri yürütülüyor.

İnşaatta gelinen aşama:

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi yanında yükselen projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 14 seviyesine ulaştı. İdari binada çelik kolon montajları sürerken, poliklinik binasında temel dolgusu ve perde duvar imalatları devam ediyor. Poliklinik yapısı yaklaşık 6 bin 200 metrekare alanı kapsıyor.

Hizmet alanları ve birimler:

Tesiste farklı branşlarda hizmet verecek şekilde düzenlenen alanlar öne çıkıyor. Proje kapsamında 18 metrekare büyüklüğünde 70 poliklinik odası ile ikişer yataklı 60 hasta odası yer alacak. Ayrıca poliklinik binasında 88 metrekarelik ayakta kemoterapi odası ve kadın doğum, mikrobiyoloji, gastroskopi ve bronkoskopi birimleri bulunacak.

Görüntüleme ve tanı hizmetleri için ultrason, mamografi, kemik dansitometri, kan alma ve röntgen üniteleri ayrılırken, personel ve hasta ihtiyaçları için 170 metrekarelik yemekhane alanı planlandı. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki sağlık hizmetleri kapasitesinin belirgin biçimde artması hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DERİNCE'DE 8 BİN METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLEN 120 YATAKLI YENİ SAĞLIK TESİSİNDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.