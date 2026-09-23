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Karacasu'da vatan uğruna hayatını kaybeden Mutlu Akar unutulmadı

22 Eylül 1994'te Tunceli Şeytanderesi'nde şehit düşen Piyade Komando Er Mutlu Akar, Karacasu'da mezarı başında düzenlenen törenle dualarla anıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Karacasu'da vatan uğruna hayatını kaybeden Mutlu Akar unutulmadı

Karacasu'da vatan uğruna hayatını kaybeden Mutlu Akar unutulmadı

Karacasu ilçesinde, 22 Eylül 1994'te vatani görevini yaptığı sırada Tunceli'nin Şeytanderesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Er Mutlu Akar, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninin detayları:

Dikmen Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma programında şehit için dualar edildi. Programa Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, protokol üyeleri ve şehit Mutlu Akar'ın ailesi katıldı. Tören boyunca mezar başında anma, dua ve saygı duruşu yapıldı; katılımcılar şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehadetin yeri ve hatırlanma biçimi:

Şehit Akar, Tunceli 2. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaparken şehit düştü. Anma programı, ilçede şehitlerin anısına gösterilen saygının bir parçası olarak değerlendirildi ve katılımcılar şehidin hatırasını dualarla yaşattı.

AYDIN&#039;IN KARACASU İLÇESİNDE, 22 EYLÜL 1994 TARİHİNDE VATANİ GÖREVİNİ YAPTIĞI SIRADA ŞEHİT DÜŞEN...

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE, 22 EYLÜL 1994 TARİHİNDE VATANİ GÖREVİNİ YAPTIĞI SIRADA ŞEHİT DÜŞEN PİYADE KOMANDO ER MUTLU AKAR, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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