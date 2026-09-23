Adilcevaz'da fasulye hasadı başladı, üreticiler bereket bekliyor

Adilcevaz tarlalarında hasat hareketliliği

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, bölge tarımının önemli ürünlerinden olan fasulyede hasat sezonu başladı. İlçenin verimli tarım arazilerinde yetişen fasulyeler, üreticilerin yoğun çalışmasıyla toplanıyor ve satışa hazırlanıyor. Bu yıl bölgeye düşen yağışların fazla olması nedeniyle çiftçiler, geçmiş yıllara kıyasla daha iyi bir rekolte bekliyor.

tarladan pazara: toplama ve hazırlık süreçleri

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat çalışmaları, tarlada yoğun bir tempo oluşturuyor. Toplanan ürünler, ayıklama ve paketleme aşamalarından geçirilerek tüketiciye sunulmak üzere hazır hale getiriliyor. Bölgede fasulyenin tarladan çıkış fiyatı kilogram başına 50-60 TL olarak alıcı buluyor.

üreticilerin beklentileri ve katkı

Üreticiler, fasulyenin hem ilçe ekonomisine hem de bölgesel istihdama katkı sağladığını vurguluyor. Çiftçiler için uzun ve zahmetli bir emek sürecinin ardından başlayan hasat dönemi, gelir beklentileri açısından belirleyici rol oynuyor. Furkan Alageyik sabahın erken saatlerinde tarlaya geldiklerini belirterek şöyle dedi: 'Özenle yetiştirdiğimiz fasulyeleri hasat ediyoruz. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ilçede tarımsal hareketlilik de arttı. Sezonun bereketli geçmesini umut ediyoruz'

Adilcevaz'da üreticiler, kaliteli ve verimli bir sezon geçirilmesinin çiftçilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Hasatla birlikte artan tarımsal hareketlilik, yerel ekonomiye kısa vadede hareketlilik kazandırırken, istihdam üzerinde de olumlu etkiler bekleniyor. (ORH-MSA-Y)

Tarımın kalbi Adilcevaz'da fasulye hasadına başlandı