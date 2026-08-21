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Kurtalan'da cerrahide ileri adım: ilk endoskopik timpanoplasti yapıldı

Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesinde Dr. Gazi Zeydoğlu ilk kez endoskopik timpanoplasti uyguladı; hastanenin ileri KBB cerrahisi kapasitesi güçlendi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kurtalan'da cerrahide ileri adım: ilk endoskopik timpanoplasti yapıldı

Kurtalan'da ilk endoskopik timpanoplasti

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki sağlık hizmetlerinde önemli bir yenilik hayata geçirildi. Kurtalan Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez uygulanan endoskopik timpanoplasti ameliyatı başarıyla sonuçlandı ve bölgedeki kulak burun boğaz (KBB) hizmetlerinin kapasitesinde kayda değer bir gelişme sağlandı.

Operasyonun ayrıntıları:

Ameliyat, Dr. Gazi Zeydoğlu öncülüğünde gerçekleştirildi. Hastanın, Kemal Bilim adlı kişinin hasarlı kulak zarı, endoskopik yöntemle onarıldı ve operasyonun başarılı olduğu bildirildi. Uygulanan teknik, hastanenin KBB pratiğine yeni bir seçenek eklemiş oldu.

Yerel sağlık hizmetlerine etkisi:

Bu ilk ameliyatın, ilçede ileri düzey KBB cerrahisi için hastaların farklı merkezlere gitme ihtiyacını azaltması bekleniyor. İlçe merkezinde yapılan ileri cerrahi girişimler, hem hasta erişimini kolaylaştıracak hem de yerel sağlık altyapısının gelişimine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hastane yetkilileri ve cerrahi ekip, benzer girişimlerin devam etmesiyle birlikte bölgede sunulan KBB hizmetlerinin çeşitliliğinin ve niteliğinin artacağını vurguladı. Yapılan operasyon, Kurtalan'da sağlık hizmetlerinin yerinde güçlendirilmesine yönelik somut bir örnek oluşturdu.

KURTALAN DEVLET HASTANESİNDE İLK KEZ ENDOSKOPİK TİMPANOPLASTİ AMELİYATI YAPILDI

KURTALAN DEVLET HASTANESİNDE İLK KEZ ENDOSKOPİK TİMPANOPLASTİ AMELİYATI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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