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Kurtdereli'nin mirası Kurtdere'de canlanıyor: 66. geleneksel yağlı güreşler başlıyor

21-23 Ağustos'ta Kurtdere'de düzenlenecek 66. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde 1.642 güreşçi er meydanına çıkacak; Anı Evi açılacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kurtdereli'nin mirası Kurtdere'de canlanıyor: 66. geleneksel yağlı güreşler başlıyor

66. geleneksel kurtdereli mehmet pehlivan yağlı güreşleri başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 21-22-23 Ağustos tarihlerinde Kurtdere Er Meydanı'nda bin 569 pehlivan ve 73 başpehlivan olmak üzere toplamda bin 642 yiğit er meydanına çıkacak. Cihan pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan adıyla anılan bu gelenek, üç gün boyunca kentte büyük bir coşku yaratacak.

Anı Evi ve kültürel miras:

Karesi ilçesi Kurtdere Mahallesi'ndeki Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın evi, 2025 yılında başlatılan ve yaklaşık bir yıl süren restorasyon ve düzenleme çalışmaları sonrası Anı Evi'ne dönüştürüldü. Anı Evi'nin açılışı 21 Ağustos Cuma günü saat 13.45'te gerçekleştirilecek; amaç, Kurtdereli'nin mirasını gelecek nesillere taşımak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Volkan Ali Bozdemir tarafından hazırlanan "Balıkesir’in Yağlı Güreş Geleneği: Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve Balıkesirli Başpehlivanlar" adlı kitap da şehrin güreş geleneğini belgeleyip gelecek kuşaklara aktaran bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Güreş programı ve etaplar:

Güreşlerin ilk gününde minik-1 boydan küçük orta boya kadar olan müsabakalar yapılacak. Saat 12.30'da Anıt Mezar Ziyareti'nin ardından Mevlid-i Şerif okutulacak. Anı Evi açılışının hemen sonrasında, saat 14.00'te Büyük Orta 1. Tur ve Başaltı 1. Tur güreşleri başlayacak; programın ilerleyen bölümünde Başpehlivanlık 1. Tur müsabakaları gerçekleştirilecek.

Kortej yürüyüşü, Şeyh Lütfullah Camii önünden başlayıp sırasıyla Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi güzergâhını izleyerek Kurtdereli Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle sona erecek. İkinci gün Kurtdere Er Meydanı'nda saat 09.00'dan itibaren Büyük Orta, Başaltı ve Başpehlivanlık müsabakaları yapılacak.

Güreşlerin son günü olan 23 Ağustos'ta da sabah 09.00'da başlayan program, Büyük Orta ve Başaltı karşılaşmalarının ardından Başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarıyla devam edip ödül töreniyle noktalanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, ata sporu yağlı güreşlerin gelecek kuşaklara aktarılması için önemli adımlar atıldığını vurgulayıp tüm vatandaşları 21-22-23 Ağustos'ta Kurtdere Er Meydanı'na davet etti.

Etkinlik, hem sportif rekabet hem de kültürel mirasın yaşatılması açısından kentin yılın en önemli geleneksel şölenlerinden biri olmaya devam ediyor; vatandaşlar üç günlük program boyunca yağlı güreşin ritmini ve Kurtdereli'nin hatırasını bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.

CİHAN PEHLİVANI KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN’IN ADININ YAŞATILDIĞI GÜREŞLERDE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR...

CİHAN PEHLİVANI KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN’IN ADININ YAŞATILDIĞI GÜREŞLERDE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN GÜREŞÇİLER ER MEYDANINA ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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