Kuşadası'nda sokak satıcılarına darbe: 14,90 gram esrarla yakalandı

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam 14,90 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramalarda esrarı 12 parça halinde buldu. Ele geçirilen maddelerin miktarı ve paketlenme şekli tutanaklara geçirildi. Operasyon, Kuşadası ilçesinde sokak satışı ve ticaretinin engellenmesine dönük planlı bir çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

yasal süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi işlemleri polis tarafından sürdürülüyor.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 14,90 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.