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Serik'te jandarma operasyonunda ikamet ve arazisinde 80 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, bir şüphelinin ikamet ve arazisindeki aramada 80 kök kenevir ele geçirdi; şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik'te jandarma operasyonunda ikamet ve arazisinde 80 kök kenevir ele geçirildi

Operasyonun kapsamı

Antalya'nın Serik ilçesinde yürütülen çalışmada, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin ikameti ile arazisinde arama yaptı. Yapılan aramada 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adli süreç ve gözaltı

Soruşturma, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülüyor. Ele geçirme işleminin ardından şüpheli hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltı uygulandı.

Delil işlemleri ve takip

Ele geçirilen bitkiler muhafaza altına alındı ve olayla ilgili delil toplama ve tespit çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, yasal sürecin tamamlanmasına kadar olayla ilgili kayıt ve incelemeleri yürütüyor.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONUNDA...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONUNDA 80 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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