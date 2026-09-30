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Malatya Battalgazi'de konteynerde yalnız yaşayan 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Malatya Battalgazi'de yalnız yaşayan 45 yaşındaki Mehmet T., Sarıcıoğlu Mahallesi'ndeki konteynerde ölü bulundu; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:18

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya Battalgazi'de konteynerde yalnız yaşayan 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Malatya'da konteynerde ölü bulundu

Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi İhsan Caddesi'nde yalnız yaşayan Mehmet T. (45), kontrol için gelen yakınları tarafından konteynerde yerde hareketsiz halde bulundu.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Mehmet T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde ilk incelemeler gerçekleştirildi.

İnceleme ve otopsi:

Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek ve polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA&#039;DA 45 YAŞINDAKİ ŞAHIS, YALNIZ YAŞADIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ BULUNDU.

MALATYA'DA 45 YAŞINDAKİ ŞAHIS, YALNIZ YAŞADIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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