Kuşadası'nın 5 bin yıllık mirası Anaia Kadıkalesi filmle gün yüzüne çıktı

Kuşadası Ticaret Odası'nın uzun süredir titizlikle hazırladığı Anaia Kadıkalesi Tanıtım Filmi sosyal medya kanallarında yayımlandı. Film, kentin binlerce yıllık geçmişini odağına alarak bölgenin kültürel ve arkeolojik değerlerini geniş kitlelere taşıyor.

filmde öne çıkan unsurlar:

Tanıtım filmi, Anaia Kadıkalesi’nin milattan önce 3000’lere dayanan geçmişini; surlarını, anıtsal kiliselerini, kutsal su ayazmalarını, tersanesini ve geçmişte önemli ticaret rotalarına açılan liman kimliğini görsel olarak vurguluyor. Film, Kadıkalesi’nin farklı medeniyetlerden izler taşıyan yapısını ve Kuşadası’nın saklı tarih hazinesini etkileyici görüntüler ve güçlü bir anlatımla seyirciye aktarıyor.

Çalışmada, Anaia Kadıkalesinin hem yerel hem de uluslararası izleyiciler için çekiciliği ön plana çıkarılıyor; sit alanının arkeolojik ve kültürel boyutları sade ve anlaşılır bir dille sunuluyor.

kto'nun hedefi ve yönetim kurulu başkanı akdoğan'ın mesajı:

Film, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Anaia Kadıkalesi’nin tanınırlığını artırmayı ve bölgenin turizm kimliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kuşadası Ticaret Odası, bu çalışmayı ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliği yükseltmek için bir araç olarak konumlandırıyor.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan projenin hazırlanış sürecine dair şunları söyledi: "10 yıldır sosyal medya üzerinden Kuşadası’nın tanıtımı için çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Sosyal medya kanallarımız aracılığıyla kentimizin değerlerini sürekli olarak yerli ve yabancı geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Şimdi bu tanıtım gücümüzü Anaia Kadıkalesi için de kullanacağız. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bu filmin, Kadıkalesi’nin bilinirliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz"

Akdoğan, Kadıkalesi’nin Kuşadası’nın gelecekteki turizm kimliği açısından taşıdığı önemi de vurguladı: "Kuşadası’nı dünyaya anlatırken yalnızca bilinen yönlerimizi değil, bizi diğer destinasyonlardan farklılaştıran değerlerimizi de öne çıkarmamız gerekiyor. Kentimizin sahip olduğu her değer, doğru anlatıldığında Kuşadası ekonomisine ve turizmine yeni bir güç kazandıracaktır. Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişiyle Kadıkalesi de bunun en güçlü örneklerinden biri. UNESCO süreciyle birlikte tanınırlığı daha da artacak olan bu eşsiz mirasımızın, en kısa zamanda ziyaretçilere açılmasını umuyor ve Kuşadası turizmine yeni bir güç kazandırmasını hedefliyoruz"

Tanıtım filmi, Kuşadası Ticaret Odası’nın 10 yıldır sürdürdüğü dijital iletişim çalışmasının yeni bir ayağı olarak Kuşadası Güvercin sosyal medya hesapları üzerinden geniş izleyiciyle buluşuyor. Oda, daha önce kent içindeki deniz, doğa ve yaşam unsurlarını tanıtan içeriklerle oluşturduğu iletişim ağını bu kez kentin tarihine dikkat çekmek için kullanıyor.

Çalışma; yerel tanıtımı güçlendirmeyi, ziyaretçi beklentilerini zenginleştirmeyi ve Anaia Kadıkalesi’nin UNESCO sürecine katkı sunmayı hedefleyerek bölge turizmi için yeni bir aktarma noktası olma potansiyeli taşıyor.

KUŞADASI’NIN SAKLI HAZİNESİNİN BİLİNİRLİĞİ ARTIYOR KUŞADASI TİCARET ODASI’NIN UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI ANAIA KADIKALESİ TANITIM FİLMİ YAYINDA