kütahya’yı afetlere dayanıklı kılmak için üniversiteyle iş birliği vurgusu

DPÜ, İRAP 2027-2031 çalışmaları kapsamında üst düzey yöneticilerle bir araya geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından yapılan açıklamada, ilin afetlere karşı dayanıklılığının artırılmasına yönelik adımların hızlandırılacağı duyuruldu. Toplantıya Kütahya Valisi Musa Işın ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı; toplantıda afet risklerinin azaltılması, hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

afet risklerinin önceden tespiti ve hazırlık çalışmaları:

Kızıltoprak, afetlerle mücadelede en kritik unsurun risklerin afet meydana gelmeden önce doğru biçimde tespit edilmesi olduğunu vurguladı. Bu tespitin ardından gerekli fiziksel ve kurumsal tedbirlerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti ve toplumda yaygın bir hazırlık kültürü oluşturmanın gerekliliğini belirtti. Rektör, DPÜ'nün akademik birikimini planlama ve uygulama süreçlerine aktararak bilimsel katkı sunacağını ifade etti.

AFAMER'in görevleri ve eğitim çalışmaları:

Üniversite bünyesinde kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAMER) önümüzdeki dönemde merkezî bir rol üstlenecek. Merkezin görevleri arasında afet risklerinin azaltılmasına yönelik araştırmalar yürütmek, eğitim ve farkındalık programlarını yaygınlaştırmak ile kurumlar arası iş birliğini geliştirmek yer alıyor. Kızıltoprak, üniversitelerin yalnızca bilgi üretmediğini; üretilen bilginin toplumun güvenliği için kullanılmasının da bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri, afet öncesi erken uyarı, altyapı denetimleri ve toplumsal bilinçlendirme programlarının entegre edilmesi oldu. Kurumlar arası veri paylaşımı ve ortak tatbikatların artırılması planları gündeme alındı.

kurumsal sorumluluk ve anma:

Rektör Kızıltoprak, DPÜ'nün üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Açıklamasının sonunda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi başta olmak üzere Türkiye'de yaşanan afetlerde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı. Kızıltoprak, afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturmanın ortak bir çaba gerektirdiğini yineledi.

Toplantı sonucunda, İRAP 2027-2031 döneminin uygulanmasına yönelik adımların kurumlar arasında koordineli şekilde planlanması ve AFAMER'in bu süreçte aktif rol alması kararları öne çıktı.

DPÜ REKTÖRÜ KIZILTOPRAK: "KÜTAHYA’NIN AFETLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ BİR ŞEHİR OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"