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Kutsal değerler ve birlik çağrısı cuma hutbesinde öne çıktı

Muğla'da okunan Cuma hutbesinde Malazgirt'in 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıldönümleri bağlamında vatan sevgisi ve birlik vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kutsal değerler ve birlik çağrısı cuma hutbesinde öne çıktı

Cuma hutbesinde vatan sevgisi ve bağımsızlık:

Bu hafta Muğla'daki camilerde okutulan Cuma hutbesinde, ülke genelinde olduğu gibi vatan sevgisi ve bağımsızlık bilinci ön plana çıktı. Hutbelerde Malazgirt ve Büyük Taarruz'un tarihî önemiyle birlikte milletin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği vurgulandı.

Tarihî vurgular:

Hutbede Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümleri hatırlatıldı. Metinde Anadolu'nun Malazgirt'le yurt kılındığı, İstanbul'un fethiyle hâkimiyetin perçinlendiği ve Büyük Taarruz'la da vatanın geçilmezliğinin tüm dünyaya ilan edildiği ifade edildi.

Vatan sevgisinin boyutları:

Hutbede vatanı korumanın kutsallığına ve şehadet makamının yüceliğine dikkat çekildi. Vatanın varlığının devlet, onur, huzur ve geleceğin teminatı olduğu belirtilirken, medeniyetimizde vatan sevgisinin imandan bir parça olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Konuşmada, sadece bayrağa, ezana ve mukaddes değerlere sahip çıkmak değil; aynı zamanda işini en iyi şekilde yapmak ve adil bir toplum inşa etmek gerektiği de vatan sevgisinin bir gereği olarak aktarıldı.

Birlik, uyanıklık ve anma:

Hutbede tarih boyunca hak ile batılın mücadelesinin sürdüğüne işaret edilerek millet olarak birlik ve beraberlik içinde uyanık olunması gerektiği vurgulandı. Şehitler ve gaziler rahmetle anıldı.

Program, Âl-i İmrân Suresi'nin sabır, sebat ve uyanık olmayı öğütleyen ayet-i kerimesinin mealiyle tamamlandı.

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ MUĞLA’DAKİ CAMİLERDE BU HAFTA İRAT EDİLEN CUMA HUTBESİNDE VATAN...

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ MUĞLA’DAKİ CAMİLERDE BU HAFTA İRAT EDİLEN CUMA HUTBESİNDE VATAN SEVGİSİ, BAĞIMSIZLIK BİLİNCİ İLE MALAZGİRT ZAFERİ VE BÜYÜK TAARRUZ’UN TARİHİ ÖNEMİ ÖN PLANA ÇIKARILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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