Dolar 49,3321 +0,15%
Euro 55,2492 +0,11%
Bist 12.185,38 -0,66%
Altın Gram 6.658,77 -0,43%
EUR/USD 1,1194 -0,10%
Brent Petrol 105,13 +0,39%
--°

Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinden yapılan sollama düğün konvoyunu kaza ile sonlandırdı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinden yapılan sollama, düğün konvoyunda iki aracın çarpışmasına yol açtı; anlar araç içi kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinden yapılan sollama düğün konvoyunu kaza ile sonlandırdı

Olayın geçtiği nokta ve gelişimi:

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikameti Tayakadın mevkiinde ilerleyen düğün konvoyu sırasında bir sürücünün öndeki aracı geçmek için emniyet şeridine girmesi kazaya neden oldu. Sürücünün emniyet şeridinden yaptığı sollama manevrası, konvoyda arkadan gelen başka bir araçla çarpışmayla sonuçlandı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Olay anı, otoyolda seyir halinde olan bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sollama girişimi, emniyet şeridinin kullanımı ve hemen ardından gelen çarpışma anı net biçimde görülüyor. Kayıtta tehlikeli manevranın konvoy düzenini bozduğu ve çarpışma riskini artırdığı açıkça izlenebiliyor.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Emniyet şeridinin acil durumlar için ayrıldığı dikkate alındığında, yolun bu bölümünde yapılan sollama hem konvoydaki diğer sürücüler hem de trafikteki diğer kullanıcılar için tehlike oluşturuyor. Konvoyların düzen içinde ve kurallara uygun hareket etmesi, ani ve kontrolsüz manevraların önüne geçilmesi bakımından kritik önemde.

Yetkililer ve trafik uzmanları, özellikle yüksek hızın ve yoğun trafiğin bulunduğu otoyollarda emniyet şeridinin kullanılmaması gerektiğini, güvenli sollama için uygun alan ve zamanın beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu tür olaylar, araç içi kameralar sayesinde kayda geçse de yaşanabilecek sonuçların boyutunu değiştirmiyor; kurallara uyumun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda düğün konvoyunda tehlikeli sollama kazayla bitti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda düğün konvoyunda tehlikeli sollama kazayla bitti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saltukova döner kavşağında çarpışma: araçlar kısa sürede kaldırıldı
images

muğla'da jandarma operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
images

Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı
images

Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ormanlarda beklenmedik yöntem: Beyşehir'de motorlu testereyle mantar hasadı

Balıkesir’de mimarlık günü: mesleki deneyim, ödüller ve birlik mesajı

Saltukova döner kavşağında çarpışma: araçlar kısa sürede kaldırıldı

muğla'da jandarma operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı