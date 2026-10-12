Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinden yapılan sollama düğün konvoyunu kaza ile sonlandırdı

Olayın geçtiği nokta ve gelişimi:

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikameti Tayakadın mevkiinde ilerleyen düğün konvoyu sırasında bir sürücünün öndeki aracı geçmek için emniyet şeridine girmesi kazaya neden oldu. Sürücünün emniyet şeridinden yaptığı sollama manevrası, konvoyda arkadan gelen başka bir araçla çarpışmayla sonuçlandı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Olay anı, otoyolda seyir halinde olan bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sollama girişimi, emniyet şeridinin kullanımı ve hemen ardından gelen çarpışma anı net biçimde görülüyor. Kayıtta tehlikeli manevranın konvoy düzenini bozduğu ve çarpışma riskini artırdığı açıkça izlenebiliyor.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Emniyet şeridinin acil durumlar için ayrıldığı dikkate alındığında, yolun bu bölümünde yapılan sollama hem konvoydaki diğer sürücüler hem de trafikteki diğer kullanıcılar için tehlike oluşturuyor. Konvoyların düzen içinde ve kurallara uygun hareket etmesi, ani ve kontrolsüz manevraların önüne geçilmesi bakımından kritik önemde.

Yetkililer ve trafik uzmanları, özellikle yüksek hızın ve yoğun trafiğin bulunduğu otoyollarda emniyet şeridinin kullanılmaması gerektiğini, güvenli sollama için uygun alan ve zamanın beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu tür olaylar, araç içi kameralar sayesinde kayda geçse de yaşanabilecek sonuçların boyutunu değiştirmiyor; kurallara uyumun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda düğün konvoyunda tehlikeli sollama kazayla bitti