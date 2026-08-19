Dolar 47,9428 -0,01%
Euro 56,0861 +0,16%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.017,51 +0,16%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,97 +0,38%
--°

Kuzeykent'te seyir halindeki cipte çıkan alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Kastamonu Kuzeykent'te Miralay Halitbey Caddesi'nde seyir halindeki cipin motor bölümünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuzeykent'te seyir halindeki cipte çıkan alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde seyir halindeki bir cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve zarar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar başlatıldı; yetkililer olayla ilgili inceleme yürütüyor.

KASTAMONU’DA SEYİR HALİNDEKİ CİPTE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KASTAMONU’DA SEYİR HALİNDEKİ CİPTE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi