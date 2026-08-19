Kuzeykent'te seyir halindeki cipte çıkan alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde seyir halindeki bir cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve zarar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar başlatıldı; yetkililer olayla ilgili inceleme yürütüyor.

KASTAMONU’DA SEYİR HALİNDEKİ CİPTE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.